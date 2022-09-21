Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Добровольцам из Москвы, отправляющимся на спецоперацию, а также их семьям будет оказана дополнительная материальная поддержка. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, уже сегодня в боевых действиях принимают участие несколько тысяч добровольцев из столицы. Кроме того, эти же меры распространяться и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом президента о частичной мобилизации.

На центральном участке МЦД-3 начали строить тоннель протяженностью 800 метров. Он соединит Ленинградское и Казанское направления МЖДЖ. Возводят его на месте старого тоннеля, через который пригородные поезда прибывали на Казанский вокзал раньше. При этом для того, чтобы на время строительства составы продолжали ходить по расписанию, потребовались масштабные подготовительные работы.

Российские военные за сутки поразили восемь пунктов управления ВСУ. Также уничтожены 68 артиллерийских подразделений и военная техника в 147 районах. Средствами противовоздушной обороны сбито 11 беспилотных летательных аппаратов. Обстрелы Донбасса стали еще более ожесточенными. Так, за минувшие сутки в ДНР семь человек пострадали от обстрелов украинских войск. 17 снарядов выпустили по Горловке: там разрушены два десятка домов. В Херсонской области атаке подверглась Новая Каховка.

В Турции потерпел крушение принадлежащий России пожарный вертолет. В экипаж входили двое россиян, и оба погибли. Эту информацию уже подтвердило посольство России в Турции. Еще несколько человек там были ранены, в том числе трое российских граждан.

тот вертолет должен был тушить пожар в Мармарисе.

Прощание с заслуженным артистом России Сергеем Пускепалисом пройдет 22 сентября в Волковском театре, в Ярославле. Пускепалис был его художественным руководителем. После гражданской панихиды запланировано отпевание в Казанском монастыре. А похоронят актера в Ставропольском крае, там покоятся и его родители. Пускепалис погиб накануне, в аварии. Микроавтобус, в котором он ехал, столкнулся с грузовиком, а затем вылетел на встречную полосу, где врезался в другую фуру.

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