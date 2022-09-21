Москвичей предупредили о дожде с грозой

Сильный дождь и гроза ожидаются в столице в ближайшие часы, непогода сохранится до утра 22 сентября. Об этом предупредила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

В ведомстве рекомендовали водителям снижать скорость, избегать внезапных маневров на дорогах, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

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