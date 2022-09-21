Россиянам рассказали, кого коснется частичная мобилизация

Частичная мобилизация коснется тех, кто относится к первому разряду. Рядовых, сержантов, прапорщиков могут призвать до 35 лет. Младших офицеров – до 50 лет. Майоров, подполковников и капитанов 2-го и 3-го ранга – до 55 лет. Полковников и капитанов 1-го ранга – до 60 лет.

Женщины-офицеры и не имеющие звания относятся к третьему разряду, поэтому будут призываться в последнюю очередь. Узнать разряд можно в военном билете. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.