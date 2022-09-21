Эксперт рассказал, могут ли женщины попасть под частичную мобилизацию

Военный историк и эксперт "Российского военно-исторического общества" Никита Буранов рассказал, когда в России в последний раз объявлялась мобилизация.

Он также объяснил, могут ли женщины попасть в число граждан, подлежащих частичной мобилизации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.