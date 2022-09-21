Новости часа: гарантии сохранения рабочих мест для мобилизованных могут внести в ТК РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Гарантии сохранения рабочих мест для мобилизованных могут быть внесены в трудовой кодекс. Об этом рассказал депутат ГД Ярослав Нилов.

"Ростех" нарастит производство военной техники, сотрудники предприятий работают сверхурочно. Об этом заявила госкорпорация.

Россия не имела другого пути, помимо мобилизации, в сложившейся ситуации. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев.