В Госдуму внесут проект о выплате государством платежей по ипотеке мобилизованных граждан, а так же по автокредитам. Сделать это должны до конца недели. Об этом сообщил первый зампред думского комитета Владимир Кошелев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.