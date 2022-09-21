Мобилизованные граждане будут иметь статус военнослужащих по контракту

Мобилизованные граждане РФ будут иметь статус военнослужащих по контракту. Призовут лишь тех, у кого есть боевой опыт, и только по определенным военно-учетным специальностям. Поэтому выпускников вузов с военной кафедрой частичная мобилизация не коснется.

Кто имеет право на отсрочку, и какие льготы предлагают тем, кто отправится служить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.