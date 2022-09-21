Более 20 тыс человек посетили мероприятия по программе "Знание. ВДНХ" в Москве

Более 20 тысяч человек с начала этого года посетили мероприятия, проходившие в рамках программы "Знание. ВДНХ". Об этом сообщили на специальной пресс-конференции, посвященной развитию направления.

Этим летом в рамках программы "Знание" на площадках ВДНХ прошло более 150 мероприятий. И всего там было задействовано более 20 локаций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.