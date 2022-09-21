Очевидцы показали кадры очередей у окна "Розыск багажа" в аэропортах Внуково и Домодедово

В аэропортах Внуково и Домодедово зафиксировали огромные очереди. Люди выстроились к окну "Розыск багажа". Дело в том, что пассажиры сразу восьми турецких рейсов прилетели в Москву без своих чемоданов.

Почему так произошло? И как теперь вернуть утерянный багаж? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.