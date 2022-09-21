Новости часа: Совфед расширил возможности для охраны объектов мобилизационного назначения

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Совет Федерации расширил возможности для охраны объектов мобилизационного назначения.

Частичная мобилизация не коснется выпускников вузов с военными кафедрами. Об этом заявил комитет Совфеда..

ЦБ рекомендует банкам разработать специальные программы кредитных каникул для мобилизованных граждан.