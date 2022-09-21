Частичная мобилизация не коснется выпускников вузов с военными кафедрами – Совфед

Выпускников вузов с военными кафедрами частичная мобилизация не коснётся. Об этом заявили в комитете Совфеда по обороне и безопасности. Призывать будут тех, у кого есть боевой опыт и только по определенным военно-учетным специальностям.

Кто входит в эту категорию, и кому положена отсрочка? Какие льготы предлагают тем, кого мобилизуют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.