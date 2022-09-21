Новости часа: ЦБ РФ рекомендовал не взыскивать просрочку с мобилизованных россиян

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦБ рекомендует банкам не взыскивать просрочку с мобилизованных россиян и не выселять их из ипотечного жилья. Кредитные каникулы для мобилизованных рекомендуют распространить на их иждивенцев, дополнил регулятор.

Гарантии сохранения рабочих мест для мобилизованных могут быть внесены в ТК РФ. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Военкоматы готовы к частичной мобилизации. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.