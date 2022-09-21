В Совфеде заявили, что частичная мобилизация не коснется выпускников военных кафедр

Выпускников вузов с военными кафедрами частичная мобилизация не коснется. Об этом заявили в комитете Совфеда по обороне и безопасности. Призывать будут тех, у кого есть опыт. Это военнообязанные первого разряда.

Кто входит в эту категорию? Как получить отстрочу? И какие льготы предлагают тем, кого мобилизуют? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.