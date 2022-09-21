Новости часа: Госдума предложит кредитные каникулы для мобилизованных граждан

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Комитет Госдумы по финрынку готовит предложения по кредитным каникулам для мобилизованных. Об этом заявил глава комитета Анатолий Аксаков.

Выпускников военных кафедр не приравнивают к служившим. Частичная мобилизация касается тех, кто прошел службу, рассказал глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Мобилизация в первую очередь коснется военнообязанных первого разряда. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Правительство в ближайшее время определит, кому дадут отсрочку при частичной мобилизации.