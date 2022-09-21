Эксперт рассказал, когда в РФ объявлялась мобилизация в последний раз

Военный историк и эксперт "Российского военно-исторического общества" Никита Буранов рассказал, когда в России в последний раз объявлялась мобилизация. Кроме того, он объяснил, сколько потребуется времени, чтобы собрать запланированные 300 тысяч человек

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