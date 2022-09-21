Новости часа: повестки о частичной мобилизации не будут рассылать через портал госуслуг

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылать через портал госуслуг. Об этом заявили в Минцифры.

В Москве мобилизованные и добровольцы, а также их семьи, получат поддержку от города. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Все льготы для участников СВО распространят и на мобилизованных. Об этом сообщила спикер Совфеда Матвиенко.

Кабмин оперативно определит, кто будет иметь право на отсрочку от мобилизации.