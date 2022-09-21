Военный комиссариат Москвы будет оповещать призывников бумажными повестками

Подлежащих мобилизации граждан проинформируют об этом бумажной повесткой, сообщили в военном комиссариате Москвы. На подготовку и переподготовку должны отправиться военнообязанные первого разряда: солдаты до 35 лет, младшие офицеры до 45 лет, отметили в Госдуме.

Кому положена отсрочка? Как все будет организовано? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.