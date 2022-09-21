Эксперт рассказал, коснется ли частичная мобилизация врачей

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, коснется ли частичная мобилизация врачей. Также эксперт сообщил, сколько может длиться подготовка мобилизованных граждан.

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