Частичная мобилизация началась в России

В России началась частичная мобилизация. Военкоматы готовы, указания Генштаба уже разослали на места, сообщили в Минобороны.

Бумажные повестки получат запасники – солдаты и младшие офицеры. Кого именно призовут? Повлияет ли окончание военной кафедры и возраст? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.