Эксперт прокомментировал указ о частичной мобилизации в РФ

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец прокомментировал частичную мобилизацию в России. По его словам, граждане, отслужившие в армии за последние 10–15 лет, составят основу для частичной мобилизации.

Кто из резерва не подпадет под мобилизацию? Подробнее – в эфире телеканала Москвы.