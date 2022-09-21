Военнослужащие первого разряда будут призваны в рамках частичной мобилизации в РФ

Военнослужащие первого разряда будут призваны в рамках частичной мобилизации в России. Это будут люди из резерва: солдаты до 35 лет и младшие офицеры до 45 лет. Об этом заявили в комитете Госдумы по обороне.

Как будет организован призыв? Какие еще категории россиян могут оказаться в списке мобилизованных? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.