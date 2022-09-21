Новости часа: Шойгу рассказал, что военкоматы РФ готовы к частичной мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны РФ поручил приступить к исполнению указа президента о мобилизации. Также Сергей Шойгу рассказал, что военкоматы готовы к частичной мобилизации.

Список граждан, которым предоставят право на отсрочку, в кратчайшие сроки определит правительство. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Также он связал частичную мобилизацию с действиями стран НАТО против России.

"Аэрофлот" не вводит ограничений на продажу билетов на фоне частичной мобилизации. Об этом рассказали в компании.