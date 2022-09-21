Военный эксперт прокомментировал ситуацию с частичной мобилизацией в РФ

Эксперт прокомментировал ситуацию с частичной мобилизацией в РФ. Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" подробно рассказал, кто будет мобилизован в ближайшее время.

Также он объяснил данные, указанные в военных билетах всех, кто отслужил в армии. Кто из резерва не попадет под мобилизацию? Подробнее – в эфире телеканала Москвы.