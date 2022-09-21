Частичная мобилизация коснется военнослужащих первого разряда – Госдума

Частичная мобилизация в первую очередь коснется военнослужащих первого разряда. Это солдаты до 35 лет и младшие офицеры до 42 лет. Об этом заявили в комитете Госдумы по обороне.

Что будет с выпускниками военных кафедр, срочниками и обладателями приписных свидетельств? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.