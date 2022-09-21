"Киргизское единение" поддержало упрощение выдачи гражданства служащим в ВС РФ иностранцам

Организация "Киргизское единение" поддержала закон об упрощении выдачи гражданства иностранцам, служащим в Вооруженных силах России. Как подчеркнул президент организации Абдыганы Шакиров, представителей разных национальностей объединяют искренность и патриотизм.

В ближайшее время правительство Москвы планирует развернуть в миграционном центре "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны для организации поступления на военную службу иностранных граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.