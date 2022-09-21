"Офицеры России" заявили о полной поддержке решений главнокомандующего

Региональные отделения организации "Офицеры России" готовы сформировать отряды добровольцев. Как заявили представители организации, "Офицеры России" полностью поддерживают решение верховного главнокомандующего и правительства по действиям, необходимым для защиты страны.

Они также подчеркнули, что СВО в Донбассе переросла в противостояние со всем блоком НАТО, в котором речь идет о безопасности РФ как независимого государства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.