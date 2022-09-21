Глава комитета Госдумы по обороне прокомментировал ситуацию с частичной мобилизацией

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал ситуацию с частичной мобилизацией. Он пояснил, что дополнительных ограничений на перемещения по стране для граждан, которые подпали под частичную мобилизацию, не будет.

Между тем, по словам Картаполова, выпускников военных кафедр могут призвать, если их специальности будут нужны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.