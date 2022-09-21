Москвичам рассказали, как изменились цены на чай

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на чай Greenfield "Эрл Грей Фэнтези".

В "Пятерочке" на прошлой неделе он стоил почти 138 рублей. А теперь действует акция – 89,99 рубля за упаковку. В "Перекрестке" по скидке чай можно купить за аналогичную сумма. До этого чай стоил около 145 рублей.

В "Азбуке Вкуса" без перемен, там "Гринфилд" в пакетиках можно купить за 144 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.