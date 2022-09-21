Огромная очередь выстроилась у окна "Розыск багажа" в аэропорту Домодедово

В аэропорту Домодедово зафиксировали столпотворение. На кадрах видно, как огромная очередь стоит у окна "Розыск багажа". Все потому, что на трех рейсах компании Turkish Airlines не отправили вещи пассажиров. Люди ждут их уже более двух часов.

В пресс-службе Домодедово сообщили, что причину произошедшего необходимо уточнять у перевозчика. Аэропорт обслуживает все рейсы в штатном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.