Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания в военное время. Они были одобрены сразу во втором и третьем чтении.

В частности, ввели понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт". Строже будут наказывать и за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения. Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.