В Госдуме предложили увеличить пособие для беременных

В ГД предложили увеличить пособие для беременных. Для матерей-одиночек пособие хотят поднять до двух прожиточных минимумов.

Если законопроект примут, то такие выплаты беременным москвичкам составят более 20 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.