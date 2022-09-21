Госдума приняла поправки об ужесточении Уголовного кодекса РФ в военное время. Депутаты одобрили изменения сразу во втором и третьем чтениях.

Также предложили ввести в Уголовный кодекс понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время", "вооруженный конфликт". Документ рассмотрят в Совете Федерации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

