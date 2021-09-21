Синоптик рассказал о погоде в столице

В Москву пришла непогода, город накрыли дожди. Обильные осадки объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Примерно на 5 градусов температура ниже, второе – ветер, порывы, и третье – погода влажная. Насыщена влагой, воздух холодный. Поэтому идет дождь", – рассказал Вильфанд.

Он отметил, что действительно такие осадки выпадают осенью редко. По его словам, осадков выпало много, но они не представляют опасности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.