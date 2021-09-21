Газовые QR-коды могут появиться в столичном регионе. Так жителей домов хотят избавить от мошенников.

Персональные коды планируют присваивать всем сотрудникам газовых служб. Его сможет потребовать любой, к кому в квартиру пришел специалист.

Предполагается, что с помощью QR-кода можно будет узнать необходимые данные: имя и фамилию, должность, фотографию, а также название компании, в которой он работает. Стоит только навести телефон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.