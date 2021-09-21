На потепление в столице в ближайшие дни рассчитывать не стоит. По словам метеорологов, этот сентябрь может претендовать на звание самого холодного в этом веке.

Со вторника в прогнозе пасмурных дней будет все больше, температура пойдет вниз. 22 сентября в Северном полушарии наступает астрономическая осень. Случится это, по данным Московского планетария, в 22 часа 21 минуту.



За метеопрогнозами пристально следят и коммунальные службы. На столичных улицах постоянно дежурят 300 бригад Мосводостока. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.