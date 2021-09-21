Россиян будут штрафовать за кур на садовых участках

Россиян будут штрафовать за кур на даче. Первый прецедент уже есть.

Дело в том, что по закону для занятий животноводством необходимо иметь участок, который относится к личному подсобному хозяйству. В случае с СНТ это не так.

Раньше на это закрывали глаза, но недавно в Волгоградской области местную жительницу оштрафовали на 10 тысяч рублей за курятник на садовом участке. Женщина решила оспорить штраф, но в итоге доказать свою правоту не смогла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.