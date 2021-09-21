Травить насекомых можно будет только со специальным разрешением. Роспотребнадзор предложил ввести лицензирование деятельности по дезинсекции и дезинфекции.

Полагают, что причиной для такого решения мог стать недавний случай в Москве, когда насмерть отравились пожилая женщина и внучка. Они съели арбуз из магазина "Магнит".

В столичном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в арбузе нашли вещества для дезинсекции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.