Москвичам рассказали о погоде на день

Осадки в городе не прекращаются. Метеорологи ждут рекорда. Желтый уровень погодной опасности действует до вечера вторника из-за дождя и ветра.

Местами порывы могут достигать 17 метров в секунду. Поэтому от деревьев лучше держаться подальше, обходить стороной и рядом не парковаться.

О том, что такое предупреждение – не шутки, убедились москвичи на Верхней Красносельской улице. Там накануне большое дерево рухнуло на дорогу, перекрыв движение. Ствол повредил автобусную остановку. Информации о пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.