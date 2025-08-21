Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

21 августа, 11:45

В Госдуме предложили механизм борьбы с фиктивными браками

Депутаты Госдумы направили в МВД РФ свои предложения по борьбе с фиктивными браками.

Обычно их заключают с иностранцами, чтобы те получили вид на жительство. Из-за этого, в частности, радикалы получают возможность легализоваться в стране.

Поэтому парламентарии предложили обязать супругов ежегодно проходить собеседования и тестирования. Также их могут заставить предоставлять совместные фото и банковские выписки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоМария Рыбакова

