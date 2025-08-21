Врач-сомнолог рассказал, как определить свою норму сна

Определить свою норму сна можно эмпирически или экспериментально, заявил врач-сомнолог Роман Бузунов.

Для этого нужно устать настолько, чтобы заснуть в течение 15 минут. Ночью должно быть пробуждений суммарно не больше 15 минут, а утром необходимо за 15 минут после пробуждения прийти в обычное состояние.

Время сна для каждого человека индивидуально и составляет от 4 до 12 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

