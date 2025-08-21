Минпросвещения РФ составило список патриотической литературы

Минпросвещения России составило список патриотической литературы, который включает произведения современных авторов.

С 1-го по 4-й класс рекомендуют читать книги "Александр Покрышкин", "Рассказы о Ломоносове" и "Минина и Пожарского". Для учеников с 5-го по 9-й классы в списке есть произведения "Великий князь Мономах", "Дети блокады. Там, за чертой блокады" и "Зоя Космодемьянская. Первая девушка – Герой Советского Союза".

Выпускникам рекомендуют почитать книги "Первая мировая война. Самая полная энциклопедия", "Война. Мифы СССР 1939-1945". Также в списке есть произведения о ситуации в Донбассе и проведении специальной военной операции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

