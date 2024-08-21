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21 августа, 21:15

Общество

Москвичи продолжают оказывать помощь жителям Курской области

Москвичи продолжают оказывать помощь жителям Курской области

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Москвичи продолжают активно собирать гуманитарную помощь для жителей Курской области, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Для жителей Курской области, которых принимают в разных регионах, организованы пункты временного размещения. Там их окружают поддержкой и заботой врачи, психологи и волонтеры. Пункты оборудованы всем необходимым.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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