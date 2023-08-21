В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Будущие контрактники рассказали о своем намерении защищать Родину.

"Я давно хотел, получилось, что пошел на службу по контракту. Родные отнеслись положительно, поддерживают полностью", – поделился один из добровольцев.



Подробности – в эфире телеканала Москва 24.