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Общество

Будущие контрактники рассказали о своем намерении защищать Родину

Будущие контрактники рассказали о своем намерении защищать Родину

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В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.

Будущие контрактники рассказали о своем намерении защищать Родину.

"Я давно хотел, получилось, что пошел на службу по контракту. Родные отнеслись положительно, поддерживают полностью", – поделился один из добровольцев.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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