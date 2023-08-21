18:00Общество
Будущие контрактники рассказали о своем намерении защищать Родину
В Москве, как и в других регионах России, продолжается набор на военную службу по контракту. Оформить документы помогут в едином пункте отбора на улице Яблочкова.
Будущие контрактники рассказали о своем намерении защищать Родину.
"Я давно хотел, получилось, что пошел на службу по контракту. Родные отнеслись положительно, поддерживают полностью", – поделился один из добровольцев.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.