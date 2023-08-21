В Москве продолжается набор на военную службу по контракту

В Москве работает единый пункт по отбору на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Кандидатам, которые планируют его посетить, советуют записываться заранее. Сделать это можно по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. С собой нужно взять паспорт, военный билет, документы об образовании, свидетельства о браке и рождении детей, при наличии.

Пункт работает в режиме одного окна. Военнослужащим положены льготы и выплаты. Например, они могут рассчитывать на жилье от Минобороны по специальной накопительной системе, а также можно воспользоваться правом выхода на пенсию после 20 лет службы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.