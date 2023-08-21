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Общество

Новости регионов: на севере Воронежской области ввели режим ЧС из-за сибирской язвы

Новости регионов: на севере Воронежской области ввели режим ЧС из-за сибирской язвы

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Режим ЧС ввели на севере Воронежской области из-за вспышки сибирской язвы. В районе запретили охоту, нельзя ввозить и вывозить мясо, корма, а также не привитых от инфекции животных. За перемещением людей тоже внимательно следят, временно ограничен въезд посторонних и передвижение машин без весомых причин. Такие правила будут действовать до середины ноября.

Из Сочи впервые запустили прямой рейс в Таиланд. Борт на Пхукет отправился с полной загрузкой. Это новое направление для аэропорта, отметили в пресс-службе. До середины ноября чартеры будут отправляться в страну раз в 10 дней.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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