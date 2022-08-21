Москвичам рассказали о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности.

Уточняется, что на следующей неделе в Москве ожидается рекордная жара. Температура может подняться до 35 градусов.

При такой погоде легко вспыхивают и природные пожары. В связи с этим москвичей просят не разводить огонь в лесах. Однако прислушиваются к этому не все.

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