"Оранжевый" уровень погодной опасности продлен в Москве и области до завтрашнего вечера. Причина – жаркая сухая погода, из-за которой повышается риск пожаров. Сейчас ни в столице ни в пригородах ничего не горит, тем не менее,

жители нескольких районов города сегодня снова пожаловались на запах гари.

По словам метеорологов, его в столицу снова принес ветер из Рязанской области, где уже несколько суток горят леса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.