Владельцы супермаркетов выступают за продажу "просрочки"

Владельцы супермаркетов больше не хотят выбрасывать просроченные продукты на свалку. Вместо этого их собираются продавать производителям удобрений и кормов для животных.

Есть и другой вариант – отдавать еду, у которой заканчивается срок годности, малоимущим. Куда в итоге отправится несвежий товар? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.