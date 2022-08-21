26 августа в Москве пройдет тестовое дистанционное голосование

В пятницу, 26 августа в Москве пройдет тестовое голосование. Специалисты проверят, как работают все системы.

Особое внимание уделят технологиям, которые этой осенью будут применятся во время голосования впервые. Например, усовершенствованный механизм, который не позволит недобросовестным политикам организовать так называемые карусели избирателей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.