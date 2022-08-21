Росстат назвал сумму, необходимую для подготовки детей к 1 сентября

Росстат опубликовал данные, сколько стоит в среднем набор товаров, необходимых, чтобы собрать ребенка к 1 сентября, и как эта сумма изменилась с прошлого года.

Своей информацией поделились и маркетплейсы, по мнению которых некоторые товары из школьного набора за год даже подешевели. Сколько придется потратить денег на сборы ребенка в школу в этом году? И можно ли на этом сэкономить? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.